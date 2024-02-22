Хоккеист Ковальчук не примет участия в гала-матче на Играх будущего

Олимпийский чемпион не сможет выступить на мероприятии по семейным обстоятельствам

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Нападающий московского клуба "Спартак", олимпийский чемпион Илья Ковальчук не примет участия в хоккейном гала-матче, который пройдет в рамках Игр будущего. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Отмечается, что Ковальчук не сможет сыграть в гала-матче по семейным обстоятельствам.

Изначально команда Зарипова должна была встретиться с командой Ковальчука. В команде Ковальчука должны были сыграть Василий Кошечкин, Павел Дацюк и Максим Афиногенов. В команде Зарипова выступят Александр Семин, Сергей Мозякин и Евгений Артюхин. Соперником команды Зарипова станет команда Дацюка, матч пройдет 22 февраля в Казани.

40-летний Ковальчук в текущем сезоне провел за "Спартак" 20 матчей, в которых набрал 8 очков (4 шайбы + 4 результативные передачи).

Игры будущего проходят в Казани и завершатся 3 марта, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.