Алдонин: тренер Жорже оставил приятные впечатления во время работы в ЦСКА

При португальце в клубе была дружеская атмосфере, отметил бывший футболист ЦСКА

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Бывший главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Артур Жорже оставил приятные впечатления о себе во время работы с армейцами. Такое мнение ТАСС высказал обладатель Кубка УЕФА 2005 года в составе ЦСКА Евгений Алдонин.

Жорже умер в четверг в возрасте 78 лет.

"Он недолго проработал, но о себе очень приятные впечатления оставил, - сказал Алдонин. - У нас было очень много футбольных тренировок, мы много играли. Он очень легко налаживал отношения с игроками, в клубе была дружеская атмосфера. Очень жаль, что он умер, у меня о нем остались только теплые воспоминания".

Жорже тренировал ЦСКА в 2003-2004 годах, завоевав Суперкубок России.