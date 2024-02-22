Футболист Ионов перешел в "Урал"

Сроки соглашения не уточняются

ТАСС, 22 февраля. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" объявил о подписании контракта с полузащитником Алексеем Ионовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сроки соглашения не уточняются. В декабре Ионов покинул "Ростов", стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

35-летний полузащитник является воспитанником петербургского "Зенита", за который выступал с 2007 по 2011 год и стал обладателем Кубка УЕФА (2008), чемпионом России (2010), победителем кубка (2010) и дважды - суперкубка страны (2008, 2011). Также Ионов играл за краснодарскую "Кубань", махачкалинский "Анжи", "Краснодар", московские "Динамо" и ЦСКА.

В составе сборной России Ионов провел 39 матчей и забил 4 мяча.