Комиссия РФС и РПЛ признала состояние газона "ВТБ-Арены" соответствующим требованиям

21 марта на арене российская сборная сыграет с командой Сербии, 25 марта - Парагвая

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) признала состояние газона на "ВТБ-Арене" соответствующим регламентным требованиям. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе арены.

21 марта сборная России на "ВТБ-Арене" проведет товарищеский матч с командой Сербии. 25 марта российские футболисты на этом же стадионе примут сборную Парагвая.

"Сегодня, 22 февраля, совместная комиссия Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги по допуску футбольных полей провела инспекцию "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" и признала состояние газона соответствующим регламентным требованиям. В процессе осмотра были проверены густота и высота травяного покрова, прочность дернины на разрыв, температура игровой поверхности и длина корневой системы. На встрече присутствовали представители футбольного клуба "Динамо" и руководство комплекса", - отметили в пресс-службе "ВТБ-Арены".

"Технические характеристики поля "ВТБ-Арены" соответствуют оптимальным значениям. Агрономическая служба стадиона в круглосуточном режиме проводит процедуры, направленные на интенсификацию роста газона и для поддержания необходимого качества покрытия. Одна из основных наших задач - обеспечение комфорта и безопасности всех игроков, задействованных на поле", - сказал генеральный директор арены Антон Гаврилов.

Московское "Динамо" первый матч 2024 года на "ВТБ-Арене" проведет в рамках 19-го тура РПЛ. Бело-голубые 3 марта примут столичный "Локомотив".