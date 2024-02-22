Федерация компьютерного спорта готова помочь в создании футбольного симулятора в России

Глава федерации Дмитрий Смит отметил, что на разработку игры может уйти около двух лет

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Федерация компьютерного спорта России готова активно включиться в работу по созданию отечественного футбольного симулятора и помогать экспертизой. Об этом ТАСС сообщил президент федерации Дмитрий Смит.

В среду после церемонии открытия Игр будущего в Казани бронзовый призер чемпионата Европы, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА Андрей Аршавин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением создать российский футбольный симулятор, в котором можно будет играть за сборную РФ и не только.

"Конечно, наша федерация готова активно включиться в работу и помогать нашей экспертизой, - сказал Смит. - Уверены, что и наши партнеры из организации АПРИОРИ (Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр - прим. ТАСС) окажут поддержку. Тут важно подчеркнуть, что все, что касается интерактивного футбола, - вотчина Российского футбольного союза. К счастью, мы имеем позитивный опыт работы с коллегами, проводим совместно крупные российские соревнования, такие как Кубок и чемпионат России по интерактивному футболу".

"Сколько времени может занять создание футбольного симулятора? Здесь много уточняющих моментов, это как конструктор, все зависит от того, на какой платформе мы это будем делать. Если говорим про проект EA, то основная платформа у них - консоль, и опыт создания игр на консолях у российских компаний, к сожалению, не такой уж большой. Поэтому эта история кажется более сложной. Если же делать подобный симулятор на компьютере, то здесь все проще. Также никто не мешает делать симулятор как мобильное приложение, но в целом, чтобы сделать игру качественно, потребуется не меньше двух лет", - добавил Смит.

Он отметил, что создать специальный патч для добавления российских команд было бы проще. "Патч могут делать компании, которым принадлежит игра. Если мы каким-то образом выкупим права у Electronic Arts, то да, такое возможно, - отметил он. - И это было бы самым простым решением. Но я думаю, что эта компания никогда не продаст права в Россию".

Преимущества своего симулятора

"Судя по моему окружению, многие российские болельщики, в том числе и геймеры, которые занимаются интерактивным футболом, конечно, являются болельщиками того или иного клуба. И присутствие этого клуба в игре окажет существенное влияние на развитие и популярность этой игры", - сказал Смит.

Корпорация Electronic Arts исключила в апреле 2022 года из игры FIFA 2022 российские футбольные клубы, национальную сборную и стадион "Открытие-Арена". Компания также изменила атрибутику, связанную с командами из РФ, и удалила возможность оформить стадион в цветах российского триколора. В EA тогда сообщали, что решили убрать команды в соответствии с действиями партнеров из Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.