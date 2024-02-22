Гусев повторил рекорд Мозякина по числу очков в одном регулярном чемпионате КХЛ

В нынешнем сезоне на счету форварда московского "Динамо" 85 очков

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Никита Гусев повторил рекорд Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству очков в одном регулярном чемпионате. Ранее достижение единолично принадлежало форварду Сергею Мозякину.

В четверг Гусев в домашнем матче против череповецкой "Северстали" забросил шайбу на 41-й минуте и вывел команду вперед (2:1). Форвард столичной команды довел количество очков в нынешнем сезоне до 85 (23 гола + 62 передачи) в 66 играх. В сезоне-2016/17 Мозякин в составе магнитогорского "Металлурга" завершил регулярный чемпионат с 85 (48+37) очками по итогам 60 встреч.

Ранее Гусев стал первым игроком в истории КХЛ, который дважды набирал 80 и более очков в регулярном чемпионате. В сезоне-2018/19 в составе петербургского СКА нападающий записал на свой счет 82 (17+65) очка в 62 встречах. До этого данная отметка также покорялась форварду Александру Радулову - 80 (20+60) очков за "Салават Юлаев" в сезоне-2010/11.

Гусеву 31 год, он перешел в "Динамо" перед началом сезона, прошлый сезон игрок провел в петербургском СКА. Форвард ранее также выступал за СКА с 2015 по 2019 год, выиграв вместе с командой Кубок Гагарина в сезоне-2016/17. По ходу карьеры защищал цвета московского ЦСКА, хабаровского "Амура", "Югры" из Ханты-Мансийска, в Национальной хоккейной лиге выступал за "Нью-Джерси" и "Флориду". В составе сборной России Гусев стал олимпийским чемпионом (2018), серебряным призером Игр (2022) и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2017, 2019).

Мозякин выступал с 1999 по 2021 год. Он является рекордсменом по набранным очкам в матчах регулярных чемпионатов России - 1 024. В 2018 году Мозякин стал олимпийским чемпионом, в его активе также две золотые (2008, 2009), две серебряные (2010, 2015) и две бронзовые (2016, 2017) награды чемпионатов мира, хоккеист является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе "Металлурга" (2014, 2016). В октябре 42-летний Мозякин стал помощником главного тренера "Металлурга".