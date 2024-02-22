Московское "Динамо" обыграло "Северсталь" и возглавило турнирную таблицу КХЛ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло череповецкую "Северсталь" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве в присутствии 7 191 зрителя.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Егор Римашевский (27-я минута), Никита Гусев (41, буллит), Максим Джиошвили (53). У проигравших отличились Давид Думбадзе (19), Кирилл Пилипенко (58).
Гусев набрал 85-е очко в нынешнем сезоне и повторил рекорд форварда Сергея Мозякина по числу очков в одном регулярном чемпионате КХЛ. В сезоне-2016/17 Мозякин в составе магнитогорского "Металлурга" завершил регулярный чемпионат с 85 (48+37) очками по итогам 60 встреч.
"Динамо" возглавило турнирную таблицу КХЛ. На счету столичной команды 94 очка после 66 матчей, петербургский СКА после такого же количества игр набрал 93 очка. "Северсталь" с 80 очками в 66 играх располагается на 5-м месте в Западной конференции.
В следующем матче "Динамо" 24 февраля примет "Адмирал" из Владивостока, 26 февраля бело-голубые дома встретятся с московским ЦСКА. СКА 23 февраля на выезде сыграет с минским "Динамо", 25 февраля петербургская команда на своей площадке проведет матч против китайского клуба "Куньлунь Ред Стар". "Северсталь" в следующей встрече 24 февраля сыграет в гостях с московским "Спартаком".
В других матчах четверга ЦСКА одержал домашнюю победу над новосибирской "Сибирью" (4:3 ОТ), хабаровский "Амур" уступил в гостях магнитогорскому "Металлургу" (0:3), тольяттинская "Лада" на выезде переиграла омский "Авангард" (3:2 ОТ). Челябинский "Трактор" на своей площадке одолел подмосковный "Витязь" (3:0), казахстанский "Барыс" дома проиграл екатеринбургскому "Автомобилисту" (1:4).
1
Динамо М
66
31
9
4
3
3
16
207-154
94
2
СКА
66
39
2
4
1
2
18
213-135
93
3
Локомотив
66
34
7
2
4
1
18
171-135
91
4
Спартак
66
35
3
1
4
4
19
226-182
86
5
Северсталь
66
30
1
5
3
5
22
197-176
80
6
Торпедо
66
27
5
2
3
3
26
184-173
74
7
ЦСКА
66
29
3
1
1
6
26
188-161
73
8
Динамо Мн
66
25
5
1
2
3
30
175-171
67
9
Куньлунь РС
65
14
5
4
2
4
36
151-213
52
10
Сочи
66
18
1
3
0
7
37
160-246
51
11
Витязь
66
14
4
2
4
3
39
131-220
47
1
Металлург
66
33
7
2
4
3
17
207-165
91
2
Авангард
66
31
9
3
0
5
18
208-175
91
3
Салават Юлаев
66
35
4
2
2
4
19
191-138
88
4
Ак Барс
66
31
6
2
0
2
25
167-136
80
5
Автомобилист
67
25
5
6
4
4
23
161-157
80
6
Трактор
66
27
5
3
2
4
25
176-162
76
7
Лада
66
23
3
4
4
10
22
156-165
74
8
Амур
66
23
3
3
7
5
25
154-170
70
9
Нефтехимик
66
19
6
1
6
8
26
151-196
66
10
Сибирь
66
19
3
5
3
8
28
146-178
65
11
Адмирал
66
14
4
3
6
5
34
143-189
53
12
Барыс
66
11
4
5
3
5
38
135-201
48