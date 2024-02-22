22 февраля, 18:47
КХЛ

Московское "Динамо" обыграло "Северсталь" и возглавило турнирную таблицу КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло череповецкую "Северсталь" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве в присутствии 7 191 зрителя.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Егор Римашевский (27-я минута), Никита Гусев (41, буллит), Максим Джиошвили (53). У проигравших отличились Давид Думбадзе (19), Кирилл Пилипенко (58).

Гусев набрал 85-е очко в нынешнем сезоне и повторил рекорд форварда Сергея Мозякина по числу очков в одном регулярном чемпионате КХЛ. В сезоне-2016/17 Мозякин в составе магнитогорского "Металлурга" завершил регулярный чемпионат с 85 (48+37) очками по итогам 60 встреч.

"Динамо" возглавило турнирную таблицу КХЛ. На счету столичной команды 94 очка после 66 матчей, петербургский СКА после такого же количества игр набрал 93 очка. "Северсталь" с 80 очками в 66 играх располагается на 5-м месте в Западной конференции.

В следующем матче "Динамо" 24 февраля примет "Адмирал" из Владивостока, 26 февраля бело-голубые дома встретятся с московским ЦСКА. СКА 23 февраля на выезде сыграет с минским "Динамо", 25 февраля петербургская команда на своей площадке проведет матч против китайского клуба "Куньлунь Ред Стар". "Северсталь" в следующей встрече 24 февраля сыграет в гостях с московским "Спартаком".

В других матчах четверга ЦСКА одержал домашнюю победу над новосибирской "Сибирью" (4:3 ОТ), хабаровский "Амур" уступил в гостях магнитогорскому "Металлургу" (0:3), тольяттинская "Лада" на выезде переиграла омский "Авангард" (3:2 ОТ). Челябинский "Трактор" на своей площадке одолел подмосковный "Витязь" (3:0), казахстанский "Барыс" дома проиграл екатеринбургскому "Автомобилисту" (1:4).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Динамо М

66

31

9

4

3

3

16

207-154

94

2

СКА

66

39

2

4

1

2

18

213-135

93

3

Локомотив

66

34

7

2

4

1

18

171-135

91

4

Спартак

66

35

3

1

4

4

19

226-182

86

5

Северсталь

66

30

1

5

3

5

22

197-176

80

6

Торпедо

66

27

5

2

3

3

26

184-173

74

7

ЦСКА

66

29

3

1

1

6

26

188-161

73

8

Динамо Мн

66

25

5

1

2

3

30

175-171

67

9

Куньлунь РС

65

14

5

4

2

4

36

151-213

52

10

Сочи

66

18

1

3

0

7

37

160-246

51

11

Витязь

66

14

4

2

4

3

39

131-220

47

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

66

33

7

2

4

3

17

207-165

91

2

Авангард

66

31

9

3

0

5

18

208-175

91

3

Салават Юлаев

66

35

4

2

2

4

19

191-138

88

4

Ак Барс

66

31

6

2

0

2

25

167-136

80

5

Автомобилист

67

25

5

6

4

4

23

161-157

80

6

Трактор

66

27

5

3

2

4

25

176-162

76

7

Лада

66

23

3

4

4

10

22

156-165

74

8

Амур

66

23

3

3

7

5

25

154-170

70

9

Нефтехимик

66

19

6

1

6

8

26

151-196

66

10

Сибирь

66

19

3

5

3

8

28

146-178

65

11

Адмирал

66

14

4

3

6

5

34

143-189

53

12

Барыс

66

11

4

5

3

5

38

135-201

48

  

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КХЛ