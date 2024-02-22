Московское "Динамо" обыграло "Северсталь" и возглавило турнирную таблицу КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло череповецкую "Северсталь" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве в присутствии 7 191 зрителя.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Егор Римашевский (27-я минута), Никита Гусев (41, буллит), Максим Джиошвили (53). У проигравших отличились Давид Думбадзе (19), Кирилл Пилипенко (58).

Гусев набрал 85-е очко в нынешнем сезоне и повторил рекорд форварда Сергея Мозякина по числу очков в одном регулярном чемпионате КХЛ. В сезоне-2016/17 Мозякин в составе магнитогорского "Металлурга" завершил регулярный чемпионат с 85 (48+37) очками по итогам 60 встреч.

"Динамо" возглавило турнирную таблицу КХЛ. На счету столичной команды 94 очка после 66 матчей, петербургский СКА после такого же количества игр набрал 93 очка. "Северсталь" с 80 очками в 66 играх располагается на 5-м месте в Западной конференции.

В следующем матче "Динамо" 24 февраля примет "Адмирал" из Владивостока, 26 февраля бело-голубые дома встретятся с московским ЦСКА. СКА 23 февраля на выезде сыграет с минским "Динамо", 25 февраля петербургская команда на своей площадке проведет матч против китайского клуба "Куньлунь Ред Стар". "Северсталь" в следующей встрече 24 февраля сыграет в гостях с московским "Спартаком".

В других матчах четверга ЦСКА одержал домашнюю победу над новосибирской "Сибирью" (4:3 ОТ), хабаровский "Амур" уступил в гостях магнитогорскому "Металлургу" (0:3), тольяттинская "Лада" на выезде переиграла омский "Авангард" (3:2 ОТ). Челябинский "Трактор" на своей площадке одолел подмосковный "Витязь" (3:0), казахстанский "Барыс" дома проиграл екатеринбургскому "Автомобилисту" (1:4).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Динамо М 66 31 9 4 3 3 16 207-154 94 2 СКА 66 39 2 4 1 2 18 213-135 93 3 Локомотив 66 34 7 2 4 1 18 171-135 91 4 Спартак 66 35 3 1 4 4 19 226-182 86 5 Северсталь 66 30 1 5 3 5 22 197-176 80 6 Торпедо 66 27 5 2 3 3 26 184-173 74 7 ЦСКА 66 29 3 1 1 6 26 188-161 73 8 Динамо Мн 66 25 5 1 2 3 30 175-171 67 9 Куньлунь РС 65 14 5 4 2 4 36 151-213 52 10 Сочи 66 18 1 3 0 7 37 160-246 51 11 Витязь 66 14 4 2 4 3 39 131-220 47