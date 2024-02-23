Защитник "Северстали" рассказал о тактике в играх плей-офф КХЛ со "Спартаком"

Череповецкая и московская команды сыграют в первом раунде Кубка Гагарина, первая встреча пройдет 29 февраля в столице

МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игры череповецкой "Северстали" с московским "Спартаком" в плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в плане тактики будут похожими на матчи этих команд в регулярном чемпионате. Такое мнение ТАСС высказал защитник череповецкого клуба Владимир Грудинин.

"Спартак" и "Северсталь" сыграют в первом раунде Кубка Гагарина. Первый матч серии пройдет 29 февраля в Москве.

"У нас своя система игры, и она не зависит от того, какая она у соперника. Думаю, что игра со "Спартаком" в плане тактики будет такая же, как и раньше, меняться ничего не будет, - сказал Грудинин. - Что касается игры в плей-офф, то нужно быть выносливым в психологическом и физическом плане, потому что матчи идут часто, каждый момент в игре на вес золота, ты должен быть сконцентрирован. Мне кажется, на первый план выходит подготовка и восстановление вне льда".

В регулярном чемпионате "Северсталь" проведет еще два матча: в Москве со "Спартаком" 24 февраля и в Уфе с "Салаватом Юлаевым" 26 февраля. "В турнирной таблице эти игры не имеют значения, но скоро уже плей-офф, поэтому мы проверяем свои наработки и настраиваемся на соперника в плей-офф. Это не уменьшает значимости победы в каждом матче", - отметил собеседник агентства.

В четверг "Северсталь" в гостях проиграла московскому "Динамо" (2:3). "Много удалений, из-за этого мало было времени в равных составах, когда могли забить, и дали шанс противнику", - считает Грудинин.