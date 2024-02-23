Глава IBU Далин заявил об отсутствии оснований подозревать его в коррупции

В пятницу появилась информация о том, что австрийская прокуратура ведет расследование обстоятельств продажи медиаправ на трансляции соревнований под эгидой организации по цене, намного ниже рыночной стоимости

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Международного союза биатлонистов (IBU) швед Олле Далин считает, что нет оснований подозревать его в незаконных действиях на посту главы организации при заключении маркетингового соглашения. Об этом говорится в заявлении Далина, которое было предоставлено ТАСС пресс-службой IBU.

В пятницу стало известно, что австрийская прокуратура подозревает Далина в продаже швейцарской маркетинговой компании Infront медиаправ IBU по цене, намного ниже рыночной стоимости.

"Процесс заключения последнего маркетингового контракта IBU был реализован в полном соответствии с кодексом добросовестности IBU, была проведена комплексная проверка, чтобы удостовериться в том, что он соответствовал отраслевым нормам, - говорится в заявлении Далина. - Подразделение по обеспечению честности в биатлоне (BIU) подтвердило, что у него нет никаких подозрений в нарушении порядка проведения этого процесса".

"Я не сомневаюсь: австрийское расследование установит, что это так, и докажет, что на посту президента IBU я действовал надлежащим образом и не нарушал норм этики", - отметил функционер.

Далин возглавил IBU в 2018 году, он сменил норвежца Андерса Бессеберга, который оставил пост на фоне коррупционного скандала. В феврале в Норвегии завершился суд над Бессебергом, в числе прочих ему были предъявлены те же обвинения, что и сейчас Далину, который тогда уже входил в руководство IBU.