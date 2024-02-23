Винер заявила, что российским гимнасткам присуще высокое чувство патриотизма

23 февраля в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер проходит гала-концерт звезд спорта, посвященный Дню защитника Отечества

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Члены сборной России по художественной гимнастике являются настоящими патриотами своей страны. Такое мнение высказала журналистам президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер.

"Всегда в нашей команде присутствовало высокое чувство патриотизма, - сказала Винер. - Дети, когда стоят на пьедестале, всегда поют гимн России".

23 февраля в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер проходит гала-концерт звезд спорта, посвященный Дню защитника Отечества.

"Сегодня великий день, День защитника Отечества, мы подготовили программу. В первом отделении звучат песни в исполнении Шамана, во втором отделении Александр Коган поет песни военных лет времен Великой Отечественной войны. Девочкам было нелегко сделать достойные номера под эти песни. Это благотворительный концерт, как всегда наши звезды, чемпионки мира и Олимпийских игр покажут свои программы", - сказала глава ВФХГ перед началом концерта.