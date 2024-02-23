Свищев назвал маразмом отстранение латвийских спортсменов из-за участия в Играх будущего

По мнению председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, это "неадекватное решение в отношении собственных граждан"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Латвийская федерация хоккея приняла неадекватное решение, приостановив действие лицензий латвийских спортсменов, выступивших на Играх будущего. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Неадекватное решение в отношении собственных граждан, - сказал Свищев. - Отстранение спортсменов за участие в соревнованиях - верх маразма и стрельба себе же в ногу. Спортсмены представляют твою страну, выступают, несмотря ни на какие проблемы и отношения политиков. По сути, выступавшие в Казани ребята выполняли ту работу, которую не в состоянии выполнять латвийские дипломаты. И вот такую благодарность получили. Я думаю, мы могли бы взять ребят под свое крыло, дать им возможность тренироваться и выступать. Раз их политики решили заняться травлей".

На турнире по фиджитал-хоккею в составе команды Baltic Select выступают латвийские игроки Эрвинс Муштуковс, Кирилл Тамбиев, Павелс Горошковс, Мартинс Лавровс, Алексейс Поповс, Алисерс Мубаракшинс, Никита Зантманс и Артемс Кувсиновс.

Игры будущего проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.