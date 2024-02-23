Чесноков отметил спокойствие теннисистки Калинской в матче против Свёнтек

Россиянка победила первую ракетку мира Игу Свёнтек в полуфинале турнира в Дубае

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская играла очень уверенно и спокойно в полуфинальном матче Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае против первой ракетки мира польки Иги Свёнтек. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянки.

"Калинская очень хорошо, спокойно играет, такое ощущение, что у нее нет нервов. Свёнтек делала больше невынужденных ошибок, чем обычно. Калинской немного не повезло в концовке, она не реализовала два матчбола, но так здорово воспользовалась третьим, выиграла его уверенным ударом справа. Анна молодец, обыграть первую ракетку мира - это потрясающее достижение", - сказал Чесноков.

Турнир в Дубае относится к категории WTA 1 000. Он проводится на покрытии "хард" и завершится 24 февраля. Общий призовой фонд - более $3,2 млн. Действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова. Из россиянок турнир в одиночном разряде выигрывала Елена Дементьева (2008).