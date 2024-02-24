Чемпионка Спартакиады в бобслее Трофимец снялась с первенства России по легкой атлетике

У спортсменки поднялась температура

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Толкательница ядра Снежана Трофимец, выигравшая неделю назад вместе с Анастасией Дудкиной зимнюю Спартакиаду в состязаниях экипажей женских бобов-двоек, снялась с чемпионата России по легкой атлетике в помещении из-за проблем со здоровьем. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсменки.

"Трофимец приняла решение сняться с чемпионата России по состоянию здоровья, утром накануне старта у нее поднялась температура", - сказал собеседник ТАСС.

24-летняя Трофимец является единственным спортсменом, имеющим в активе победы как на летней, так и на зимней Спартакиадах. В 2022 году она заняла первое место в толкании ядра. Годом позже Трофимец выиграла золотые медали зимнего и летнего чемпионатов России по легкой атлетике в своей дисциплине.

Чемпионат России по легкой атлетике в помещении проходит в Москве с 23 по 25 февраля.