Сноубордистка Романова считает, что в России нужны трассы для подготовки в межсезонье

Спортсменка отметила, что сноубордистам негде готовиться осенью

ТЮМЕНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Сноубордистам нужны трассы и трамплины в российских горах, чтобы проводить подготовку в межсезонье, сейчас такой возможности нет. Такое мнение ТАСС высказала член сборной России по сноуборду Варвара Романова на фестивале экстремальных видов спорта "Битва на Туре" в Тюмени.

"Я всем сердцем хочу, чтобы когда-то у нас в России появилась осенняя подготовка, чтобы на наших горах, где есть снег в это время, были трамплины, и мы туда выезжали и тренировались", - сказала она.

Романова отметила, что соревнований в календаре достаточно, но при этом не хватает тренировок, в особенности осенью. "В России на Эльбрусе, например, есть снег осенью, но там негде кататься нам, поэтому мы начинаем кататься только в декабре, а это очень поздно, потому что соревнования уже в декабре", - добавила сноубордистка.

Фестиваль экстремальных видов спорта "Битва на Туре" проходит в Тюмени 23-24 февраля.