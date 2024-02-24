Чесноков считает Калинскую фаворитом в финале турнира WTA в Дубае

Решающий матч между российской теннисисткой и итальянкой Жасмин Паолини пройдет в воскресенье, начало запланировано на 18:00 мск

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская будет фаворитом финального матча против итальянки Жасмин Паолини на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

По ходу турнира Калинская обыграла трех теннисисток из топ-10 рейтинга WTA: Игу Свёнтек из Польши (1-я ракетка мира), американку Коко Гауфф (3) и представительницу Латвии Елену Остапенко (9).

"Калинская играет очень уверенно на этом турнире, она здесь обыграла первую ракетку мира и третью. Она хорошо подает, спокойно исполняет довольно сложные удары. Для меня она фаворит в финальном матче. Весь этот турнир Калинская играла очень спокойно и хладнокровно, посмотрим, сможет ли она так же сыграть против Паолини", - сказал Чесноков.

Матч между Калинской и Паолини пройдет 24 февраля, начало встречи запланировано на 18:00 мск.

Турнир в Дубае относится к категории WTA 1 000. Он проводится на покрытии "хард" и завершится 24 февраля. Общий призовой фонд - более $3,2 млн. Действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова. Из россиянок турнир в одиночном разряде выигрывала Елена Дементьева (2008).