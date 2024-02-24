Фиджитал-футболиста увезли на скорой после первого матча на Играх будущего

Сарцено Эрнандес получил ушиб в противоборстве с бывшим игроком сборной России Романом Шишкиным

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Игрока гватемальской команды Holcattes Сарцено Эрнандеса увезли на скорой помощи для рентгена ноги из-за повреждения в матче первого тура группового этапа турнира по фиджитал-футболу на Играх будущего. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В субботу на Играх будущего стартовали соревнования по фиджитал-футболу. Holcattes в первом матче турнира уступил российскому клубу "Феникс". Эрнандес получил повреждение после столкновения с бывшим игроком сборной России Романом Шишкиным во втором тайме физической части матча. После этого игрок покинул поле, прихрамывая.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.