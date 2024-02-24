Международный союз велосипедистов добавил россиянам олимпийскую лицензию

Россиянки получили дополнительное место в женской групповой гонке на шоссе

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) добавил одну олимпийскую лицензию российским спортсменкам в женской групповой гонке на шоссе. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по велошоссе Иракли Абрамян.

"Международный союз велосипедистов пересчитал очки в рейтинге и добавил нам одну олимпийскую лицензию в женской групповой гонке. Таким образом, у нас есть возможность заявить в групповую гонку двух спортсменок. В женской индивидуальной гонке у нас по-прежнему одна лицензия", - сказал Абрамян.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.

Для допуска российских и белорусских спортсменов необходимо отсутствие какой-либо связи с армией и другими органами государственной безопасности России и Белоруссии, отсутствие флагов, гербов, гимнов и другой символики, ассоциирующейся с государствами, а также отсутствие поддержки действий России на Украине в любой форме.