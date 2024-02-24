Кудашов объяснил успешную игру "Динамо" в овертаймах в сезоне КХЛ

Бело-голубые в десятый раз в сезоне выиграли в дополнительное время при трех поражениях, еще семь раз исходы встреч решались в буллитных сериях

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Успешная игра "Динамо" в овертаймах по ходу регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) объясняется высоким индивидуальным мастерством игроков команды. Такое мнение журналистам высказал главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов.

В субботу "Динамо" со счетом 4:3 в овертайме обыграло владивостокский "Адмирал". Столичная команда в десятый раз в сезоне победила по итогам дополнительного времени при трех поражениях. Еще семь раз исходы встреч решались в буллитных сериях.

"Если взять все команды, тренерские наработки плюс-минус одинаковые. Но есть люди, которые делают разницу, это всегда и везде так. У кого суммарное мастерство выше, те, как правило, и выигрывают. Так получилось, что в этот год у нас есть оно [мастерство], именно на овертаймы хватает игроков", - сказал Кудашов.

"Хорошо, что в концовках нам даются такие нервозные игры. Мы реально играем на победу каждую встречу, поэтому давление становится еще больше. Под этим давлением играть сложно для нас пока, но мы находим пути к победам и будем еще улучшать некоторые компоненты", - добавил главный тренер "Динамо".

"Динамо" набрало 96 очков и возглавляет турнирную таблицу КХЛ, опережая петербургский СКА на 1 балл. 26 февраля "Динамо" примет московский ЦСКА. СКА 25 февраля дома сыграет с пекинской командой "Куньлунь Ред Стар".