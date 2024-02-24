Белорусский прыгун с шестом Волков верит, что сможет выступить на Олимпиаде в Париже

Спортсмен на зимнем чемпионате России, где он выступал вне конкурса, выполнил олимпийский норматив

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Белорусский прыгун с шестом Матвей Волков, сумевший на зимнем чемпионате России в Москве выполнить олимпийский норматив, продолжает надеяться, что получит шанс выступить на Играх в Париже, несмотря на отстранение. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

19-летний Волков, выступавший в Москве вне конкурса, в лучшей попытке прыгнул на 5,82 метра и выполнил олимпийский норматив.

"Это еще по воде вилами писано, что Олимпиады не будет, - сказал Волков. - Я парень оптимистичный и верю, что поеду на Олимпиаду. Мне принципиально было прыгнуть олимпийский норматив".

"Тем более что травмировал локоть на "Русской зиме" и практически не тренировался, и сегодня был особенный мандраж перед началом выступления. Все-таки это первые мои прыжки с травмой и на таком серьезном уровне, и этот опыт мне очень пригодится в будущем", - добавил спортсмен, до 2020 года имевший российское гражданство.

Российские и белорусские легкоатлеты с марта 2022 года после обострения ситуации на Украине лишены возможности выступать на международных стартах. С 7 по 8 декабря в Монако проходило заседание совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций, после окончания которого глава организации Себастьян Коу заявил журналистам, что легкоатлеты из России и Белоруссии не будут допущены до участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.