Прыгун с шестом Волков считает, что спортсмены за рубежом выступают в тепличных условиях

По мнению спортсмена, один метр можно прибавить за счет дорожки

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Белорусский прыгун с шестом Матвей Волков, показавший лучший результат вне зачета на чемпионате России в помещении в Москве, считает, что спортсмены за рубежом достигают высоких результатов благодаря специально созданным условиям. Такое мнение Волков высказал журналистам.

"[Швед Арманд] Дуплантис прыгнул недавно 6,02 метра на помосте, который является по сути акробатической дорожкой, где смело к каждому шагу можно добавлять по 5 сантиметров, - сказал Волков. - 20 шагов на пять, получается, один метр можно спокойно прибавить за счет дорожки. То есть за счет условий, которые за десятилетия были выверены на международных стартах, я думаю, можно показать более высокий результат, который едва ли зависит от конкурентов".

Белорусский спортсмен считает, что никто не пойдет на то, чтобы выработать жесткие единообразные требования к легкоатлетическим помостам. "Какие прыжки смотреть интереснее, на 5,70 или на 5,95, как недавно прыгнул американец [Сэм] Кендрикс? Если бы он стартовал здесь, то так высоко не прыгнул бы. Мы заведомо соревнуемся в более тяжелых условиях. Уверен, что когда нас выпустят, в тепличных условиях нам будет куда легче, чем ребятам из Европы", - добавил Волков.

22 февраля на турнире во Франции лидер мирового сезона швед Арманд Дуплантис прыгнул на 6,02 метра. 16 февраля на турнире в США победу праздновал американец Сэм Кендрикс с результатом 5,95 метра. Волков 24 февраля в Москве прыгнул на 5,82 метра, выполнив олимпийский норматив.