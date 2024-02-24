Хоккеист "Спартака" Мансуров рассказал, что ему необходимо для игры в основе

Нападающий провел за красно-белых 10 игр

МОСКВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Необходимо выполнять тренерскую установку, помогать в атаке для того, чтобы закрепиться в основе клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак". Такое мнение ТАСС высказал нападающий красно-белых Демид Мансуров.

"Спартак" в предпоследнем матче регулярного чемпионата Фонбет-КХЛ обыграл "Северсталь" со счетом 5:3. Мансуров стал автором одного из голов, забросив первую шайбу в сезоне. За "Спартак" он провел 10 игр.

"Доказываю с каждой игрой, что достоин места [в основе], работаю над этим, хочу закрепиться основательно в "Спартаке". Для этого нужно выполнять тренерскую установку, атаковать. Все же интереснее играть в атаке, чем в обороне. Думаю, за счет этого придет уверенность. Мы в своей тройке должны давать энергию и ритм команде, чтобы она была всегда на позитиве", - сказал Мансуров.

В прошлом сезоне Мансуров провел за "Спартак" пять матчей, в сезоне-2019/20 за "Трактор" - четыре игры, в которых забросил две шайбы. "У каждого тренера своя тактика, азы хоккея примерно одинаковы. Опыт какой-то получил, стараюсь прибавлять с каждой игрой", - отметил Мансуров.

В заключительном матче регулярного чемпионата "Спартак" сыграют с минским "Динамо" 26 февраля.