Ковальчук надеется, что Игры будущего побудят киберспортсменов на занятия реальным спортом

Нападающий "Спартака" назвал интересным формат Игр будущего

МОСКВА, 25 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеист московского "Спартака" Илья Ковальчук надеется, что Игры будущего побудят киберспортсменов больше времени уделять реальному спорту. Об этом он рассказал ТАСС.

"Открытие оставило очень приятное впечатление, - сказал Ковальчук. - Я был на хоккее, на одном из матчей "Ак Барса". Интересно, что-то новое. Надеюсь, что это побудит ребят, увлекающихся виртуальным миром, заниматься реальным спортом. Это важно, так как движение - это жизнь".

Игры будущего проходят в Казани и завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.