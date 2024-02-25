Ольховский считает, что теннисистке Калинской не хватило сил на финал турнира в Дубае

По мнению эксперта, у соперницы россиянки Жасмин Паолини был более легкий путь к решающему матчу

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россиянке Анне Калинской не хватило свежести и сил на финальный матч турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае против итальянки Жасмин Паолини. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 7:5 в пользу итальянки.

"Калинская молодец, она провела великолепный турнир, с начала сезона показывает очень хорошие результаты. На мой взгляд, Анне не хватило сил, Паолини была намного свежее, у нее был более простой путь к финалу. Калинская играла острее, но та была быстрее. Я призываю Анну не расстраиваться, с такой игрой у нее обязательно будут победы на больших турнирах", - сказал Ольховский.

Турнир в Дубае относится к категории WTA 1 000. Из россиянок в одиночном разряде соревнования выигрывала Елена Дементьева (2008).