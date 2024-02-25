Чернышенко, Левитин и Матыцин открыли девять спортивных объектов на выставке "Россия"

Новые объекты появились в Крыму, Омске, Ингушетии, Калужской, Тульской, Воронежской областях, Краснодарском и Приморском краях

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, помощник президента Игорь Левитин и министр спорта России Олег Матыцин в ходе пленарного заседания "Успехи развития сферы физической культуры и спорта", которое проходит на выставке-форуме "Россия", открыли девять спортивных объектов.

Были открыты 25-метровый крытый бассейн в Омске, физкультурно-оздоровительные комплексы в Калужской области и Ингушетии, крытый футбольный манеж в Тульской области, спортивный комплекс с бассейном в Краснодарском крае, ледовая арена в Воронежской области, крытый тренировочный каток в Приморском крае. В Крыму открыли физкультурно-оздоровительные комплексы в городе Саки и поселке городского типа Раздольное.

"Большое дело сделано, но еще очень много нам предстоит сделать. Всем спасибо за эффективную командную работу. Идем к новым целям под руководством нашего президента. В добрый путь", - сказал Чернышенко.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.