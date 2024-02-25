"Норильский никель" во второй раз выиграл Кубок России по футзалу

В финальном матче команда из Норильска обыграла "Газпром-Югру" со счетом 4:3

ТАСС, 25 февраля. Команда "Норильский никель" со счетом 4:3 обыграла "Газпром-Югру" в финальном матче Бетсити - Кубка России по футзалу. Финал четырех турнира прошел в Норильске.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Руслан Кудзиев (3-я минута), Алексей Лялин (4), Энрике Нандо (9) и Ренат Шакиров (16, с пенальти). У проигравших отличились Александр Виноградов (7) и Дмитрий Шведко (17). На 40-й минуте игрок "Норильского никеля" Данил Давыдов отправил мяч в свои ворота.

В матче за третье место клуб КПРФ обыграл "Ухту" со счетом 4:3 по пенальти.

"Норильский никель" во второй раз стал обладателем Кубка России. Ранее команда выигрывала турнир в 2020 году. В двух предыдущих розыгрышах победу одерживал екатеринбургский клуб "Синара". Рекордсменом по количеству побед в Кубке России является московское "Динамо", завоевавшее девять титулов.