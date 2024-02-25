Французский фиджитал-баскетболист рассказал, как получил визу для участия в Играх будущего

В воскресенье Paris Phydgital вышла в 1/4 финала турнира

КАЗАНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Игроки французской команды по фиджитал-баскетболу Paris Phydgital получили визу для посещения Игр будущего в Казани, когда появилось специальное приглашение на турнир. Об этом ТАСС рассказал игрок французской команды Доминик Жантиль.

В воскресенье Paris Phydgital победила испанскую команду Ramboot Esports со счетом 31:29 и вышла в 1/4 финала турнира.

"Организация турнира потрясающая, я никогда до этого не видел большего события. Изначально думал, что будет средне, но здесь очень высокий уровень, - сказал Жантиль. - Надеюсь, что нашу команду пригласят на следующие Игры будущего. Я получил специальное приглашение из России, потом мы полетели из Парижа в Стамбул, оттуда в Казань. У меня есть виза, потому что я получил специальное приглашение на турнир от правительства России, приглашение было равнозначно визе автоматически".

"Не знаю, с какой командой мы будем играть дальше, но сейчас наша команда должна набраться сил и отдохнуть, чтобы в четвертьфинале хорошо сыграть. Если честно, мы не готовились к турниру, не знали друг друга, встретились в аэропорту, начали играть вместе, поэтому чем больше играем, тем лучше. Все игры очень интенсивные, поэтому я бы посоветовал готовиться к физическим нагрузкам во время матчей", - добавил Жантиль.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях примут более 2 тыс. человек из 107 стран.