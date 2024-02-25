Россиянки Бладцева и Лебедева стали призерами на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте

Этап Кубка мира в Баку является квалификационным соревнованием на Олимпиаду 2024 года

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россиянка Анжела Бладцева стала серебряным призером этапа Кубка мира по прыжкам на батуте, ее соотечественница Яна Лебедева заняла третье место. Соревнования прошли в Баку.

Победу в соревнованиях одержала китаянка Чжу Сюин, набравшая 56,920 балла. Результаты Бладцевой и Лебедевой - 56,590 и 56,080 балла соответственно.

2 февраля Международная федерация гимнастики (FIG) допустила до участия в турнирах под своей эгидой четырех российских прыгунов на батуте. Необходимый для выступления нейтральный статус получили Лебедева, Бладцева, Кирилл Козлов и Данила Касимов. Этап Кубка мира в Баку является квалификационным соревнованием на Олимпиаду 2024 года.

FIG разрешила российским и белорусским гимнастам выступать на турнирах под своей эгидой с 1 января 2024 года при условии получения специальных допусков, а также без флага и гимна своих стран. Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. 8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов до Игр исключительно в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и необходимо будет дистанцироваться от национальных спортивных организаций.