Победителем турнира по игре "Мир танков" на Играх будущего стала команда Beyond

В финале коллектив обыграл соперников из ENEMY

КАЗАНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Победителем турнира Игр будущего по игре "Мир танков" стала команда Beyond, обыгравшая в финале коллектив ENEMY со счетом 7:1. Соревнования проходят в Казани.

"У меня нет слов, у меня только эмоции - слезы счастья. Эта победа очень важна для нас, потому что мы очень долго вместе играем, но никогда ничего не выигрывали, только занимали призовые места. Сегодня мы с самого начала играли очень сильно - им было сложно что-то с этим сделать", - рассказал журналистам сразу после победы член команды Beyond Дмитрий Кулаков.

"Мир танков" + суперфинал является дисциплиной из вызова "Стратегия", в ней приняли участие 8 команд по 7 человек. Участники финала также проведут шоу-матч физического этапа (суперфинал), который пройдет 26 февраля в Международном выставочном центре "Казань экспо". Для него капитаны команд выбрали дисциплину фиджитал-футбол. Призовой фонд турнира Игр будущего по игре "Мир танков" + суперфинал составил $500 тыс.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.