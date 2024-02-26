Черчесов заявил, что у него всегда есть предложения о работе

Последним местом работы российского тренера был венгерский "Ференцварош"

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов регулярно получает предложения о работе. Об этом он рассказал ТАСС.

"Предложения в той или иной степени у меня есть всегда. Другой вопрос, насколько мне это интересно. О том, из каких стран обращаются, говорить не буду", - сказал Черчесов.

Черчесову 60 лет, его последним местом работы был венгерский "Ференцварош", который специалист возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го. За это время клуб дважды стал чемпионом Венгрии и один раз выиграл кубок страны. В сезоне-2022/23 команда под его руководством впервые за 47 лет вышла в плей-офф еврокубков, в 1/8 финала Лиги Европы венгерский клуб по сумме двух матчей уступил германскому "Байеру" (0:2, 0:2). С августа 2016 по июль 2021 года Черчесов работал главным тренером сборной России, под его руководством национальная команда на домашнем чемпионате мира 2018 года дошла до 1/4 финала, в котором уступила в серии пенальти команде Хорватии.