Федерация футбола Саудовской Аравии открыла дело против Роналду

Отмечается, что дело открыто из-за оскорбительных жестов в адрес болельщиков со стороны португальца

ТАСС, 26 февраля. Федерация футбола Саудовской Аравии начала расследование против португальского нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду из-за жеста, который он показал болельщикам клуба "Аш-Шабаб" в матче национального первенства. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на издание Asharq al-Awsat.

25 февраля "Аль-Наср" на выезде обыграл "Аш-Шабаб" (3:2). Роналду открыл счет в игре, победный гол был забит на 87-й минуте. После финального свистка португалец приложил руку к уху, а затем несколько раз помахал ей в области таза. Отмечается, что жест был адресован болельщикам соперника, которые по ходу игры выкрикивали фамилию аргентинского нападающего Лионеля Месси. В материале газеты говорится, что эпизод проанализирует дисциплинарный комитет Федерации футбола Саудовской Аравии.

8 февраля после товарищеского матча между "Аль-Хилялем" и "Аль-Насром" (2:0) Роналду, уходивший в подтрибунное помещение, подобрал с земли шарф "Аль-Хиляля" и провел несколько раз им по паховой области, а затем бросил на землю. В течение игры болельщики "Аль-Хиляля" также скандировали в адрес Роналду фамилию Месси.