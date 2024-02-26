Рудковская рассказала о ремонте катка академии Плющенко

После ледяного дождя и прибившегося снега погнулась одна стержневая конструкция, сообщила продюсер

ТАСС, 26 февраля. Ледяной дождь повредил одну из стержневых систем крыши второго катка академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко на Востряковском шоссе. Об этом сообщила продюсер и совладелица академии Плющенко Яна Рудковская в своем телеграм-канале.

Ранее телеграм-канал Mash опубликовал информацию об обвале мембранной кровли в ледовом дворце имени Плющенко.

"Иду на опережение, дабы развеять, что что-то рухнуло. Это ложь. После вчерашнего ледяного дождя и прибившегося снега погнулась одна ферма (стержневая конструкция, поддерживающая крышу - прим. ТАСС), - написала Рудковская. - Мы начали ремонт. Для замены фермы демонтировали кровлю на участке пролета фермы. Для ускорения работ при большом объеме снега разрезали мембрану, чтобы снег весь ледяной упал на ледовую арену, лед застелили, чтобы не повредился".

"Никто не пострадал. Все работы велась в ночное время, планово и всю ночь, мы с Евгением и техслужбами были здесь", - добавила совладелица академии, отметив, что предварительно сроки возобновления работы комплекса составят от 30 до 35 дней.

По словам Рудковской, часть детей будет продолжать занятия на первом катке академии "Ангелы Плющенко" в Горках-10, для остальных будет арендована другая ледовая площадка.