У прыгнувшей в высоту на два метра Спиридоновой перед стартом подозревали аппендицит

Наталья Спиридонова 25 февраля победила на зимнем чемпионате России

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Выигравшая чемпионат России в помещении прыгунья в высоту Наталья Спиридонова за четыре дня до старта оказалась в больнице с подозрением на аппендицит, после окончания зимнего сезона она пройдет полное медицинское обследование. Об этом ТАСС рассказала личный тренер спортсменки Екатерина Алексеева.

25 февраля Спиридонова выиграла зимний чемпионат России, показав результат 2 метра.

"Я не ожидала, что на этом старте Наташа сумеет войти в клуб высотниц, прыгнувших на 2 метра, - призналась Алексеева. - Но в будущем, конечно, понимала, что этот человек обязательно там должен оказаться. Рассчитывали изначально, что она прыгнет 1,95 метра, можно было ожидать и 1,97. На тренировке самая большая высота, на которой работаем, это 1,90".

"О том, что Наташа хорошо готова, мы поняли еще в Пскове на тренировке в среду, но затем у нее появились резкие боли, и Наташу увезли на скорой из-за подозрения на аппендицит. В больнице у нее взяли анализы, которые не подтвердили проблем со здоровьем. Ей сделали укол но-шпы с анальгином и сняли боль. Но предупредили, что если это повторится, то нужно ловить такси и ехать сразу в больницу", - добавила собеседница ТАСС.

21-летняя спортсменка, почувствовав себя лучше, приняла решение отправиться на соревнования в Москву. Она прилетела в столицу пятницу и сразу отправилась на разминку. "В такой ситуации было страшно решиться ехать на чемпионат России, но было бы очень обидно пропускать его, будучи в такой хорошей форме. После окончания зимнего сезона мы будем дальше разбираться, что случилось тогда с Наташей, делать УЗИ и все остальные обследования. Но перед стартом мы вынужденно отвлеклись от мыслей, что готовы к нему", - добавила Алексеева

По словам тренера, 28 февраля Спиридонова выступит на турнире в Брянске, после чего завершит зимний сезон.