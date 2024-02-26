Тренер Спиридоновой уверена, что Ласицкене вернется на большие высоты

На зимнем чемпионате России олимпийская чемпионка преодолела планку на высоте 1,93 м

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене к лету сумеет полностью восстановить свои прыжки, чтобы снова показывать результаты выше двух метров. Такое мнение высказала ТАСС тренер победительницы зимнего чемпионата России Натальи Спиридоновой Екатерина Алексеева.

В воскресенье 21-летняя Спиридонова выиграла чемпионат России, впервые в карьере преодолев высоту в два метра.

"Мы очень рады, что случился такой прорыв в секторе, женская высота теперь гораздо интересней смотрится, - считает Алексеева. - Уверена, что теперь другие молодые девочки поверят в свои силы и начнут прыгать выше. Ну и Маша Ласицкене точно не сказала еще своего веского слова. Летний сезон будет очень интересным".

Мария Ласицкене, выигравшая в 2021 году Олимпийские игры в Токио с результатом 2,04 метра, на зимнем чемпионате России разделила второе-третье места с Дарьей Слеповой, прыгнув на 1,93.

Последний раз олимпийской чемпионке удавалось прыгнуть за два метра в конце августа 2022 года на Спартакиаде в Челябинске, где спортсменка сумела преодолеть планку на высоте 2,01.