Капризова признали первой звездой недели в НХЛ, Шестеркина - третьей

Второй звездой стал Митчелл Марнер

ТАСС, 26 февраля. Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов признан лучшим игроком прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Капризов в 4 матчах набрал 12 (6 заброшенных шайб + 6 результативных передач) очков. В матче с "Ванкувером" (10:7), который прошел в ночь на 20 февраля по московскому времени, российский нападающий набрал 6 (3+3) очков.

Второй звездой недели признан канадский нападающий "Торонто" Митчелл Марнер. В 4 матчах он набрал 10 (1+9) очков. Третьей звездой стал российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин. Голкипер отразил 119 из 122 бросков по своим воротам в 3 играх и помог команде одержать победы во всех матчах.