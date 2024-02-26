В КХЛ установили рекорд средней посещаемости регулярных чемпионатов

Предыдущий рекорд чемпионатов КХЛ был установлен в сезоне-2019/20 и составлял 6 492 зрителя

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) зафиксировала новый рекорд средней посещаемости регулярных чемпионатов. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Средняя посещаемость матча в чемпионате-2023/24 - 6 622 зрителя. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2019/20 и составлял 6 492 зрителя.

Самым посещаемым матчем в сезоне стала первая игра на "СКА-Арене" между петербургским СКА и "Сочи" (8:1). Встречу посетил 21 481 человек.

В регулярном чемпионате каждая из 23 команд КХЛ провела по 68 матчей.