Фигурист Игнатов считает, что тема "Русского вызова" дает простор фантазии

Соревнования пройдут 9 марта в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Тема показательных номеров на турнир шоу-программ "Русский вызов", с одной стороны, ограничивает, с другой - помогает придумывать что-то интересное. Такое мнение ТАСС высказал фигурист Макар Игнатов.

Турнир шоу-программ "Русский вызов" пройдет 9 марта в Санкт-Петербурге. В этом году программы фигуристов должны отражать многообразие исторических и культурных традиций России.

"Пока не могу сказать, что точно участвую, я только отправил заявку, - сказал Игнатов. - Тема, с одной стороны, ограничивает, с другой стороны - дает простор фантазии именно в том, что можно углубиться в эту тему и постараться придумать что-то интересное и, может, найти что-то новое. Тема хорошая, поэтому будем смотреть, кто что придумает".

Игнатову 23 года, в сезоне-2020/21 он стал серебряным призером чемпионата России. Фигурист является бронзовым призером этапа Гран-при.