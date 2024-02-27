Дзюба скептически оценил идею создания российского аналога FIFA

Вместе с тем нападающий "Локомотива" поддерживает создание отечественного аналога компьютерной игры

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Артем Дзюба сомневается в хорошем качестве российского аналога компьютерной игры FIFA. Такое мнение он высказал журналистам.

Футболист московского "Локомотива" Артем Дзюба поделился впечатлениями от соревнований © Артем Кузнецов/ ТАСС

"Честно скажу, что я сильно сомневаюсь, что мы сможем это сделать на хорошем, достойном уровне, потому что [над созданием FIFA] ребята давно занимаются и до сих пор многие возмущаются. И только последняя версия более-менее похожа на футбол. Если сделают, то я только за, но я очень сильно сомневаюсь, что смогут", - сказал Дзюба.

Президент России Владимир Путин на Играх будущего ознакомился с идеей создать отечественный аналог футбольного симулятора FIFA. Бывший футболист петербургского "Зенита", английского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин обратился к главе государства с предложением создать российский футбольный симулятор, в котором можно будет играть за национальную сборную России и не только. С реализацией идеи, по его словам, мог бы помочь глава "Газпрома" Алексей Миллер - холдинг является генеральным спонсором "Зенита".