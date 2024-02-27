Женская сборная России по футболу обыграла команду Ботсваны в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 4:0

ТАСС, 27 февраля. Футболистки сборной России со счетом 4:0 победили команду Ботсваны в товарищеском матче. Встреча прошла в турецком Белеке.

Забитыми мячами отметились Анна Беломытцева (3-я и 86-я минуты, с пенальти), Марина Федорова (9), Надежда Смирнова (42).

В декабре россиянки провели два товарищеских матча с командой Парагвая, одержав победу и сыграв вничью - 3:0 и 1:1. Сборная России занимает 26-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.