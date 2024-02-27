По предварительным данным, требования по полу зарплат в КХЛ не выполнил только "Витязь"

На данный момент расходы клубов лиги на зарплаты хоккеистов не должны быть ниже 405 млн рублей

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Итог выполнения клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) требований по полу заработных плат будет определен в конце сезона, по предварительным данным, регламент не выполняет только подмосковный "Витязь". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.

"Итог выполнения клубами нормы регламента по полу заработных плат определяется в конце сезона. Предварительно, требования по полу заработных выплат выполняют все клубы, кроме хоккейного клуба "Витязь". При несоблюдении клубами значения пола заработных плат регламентом КХЛ установлены санкции по итогам сезона", - сообщил собеседник агентства.

Пол зарплат в КХЛ для каждого клуба составляет 405 млн рублей, в сезоне-2024/25 он должен вырасти до 450 млн рублей.

При первом несоблюдении пола зарплат клуб обязан выплатить в стабилизационный фонд лиги 50% от разницы между полом и фактическими расходами клуба на оплату труда игроков в текущем сезоне, включаемыми в расчет пола. При последовательном несоблюдении требований в следующем сезоне клуб выплачивает 100% от этой же разницы. В случае несоблюдения пола зарплат в течение трех последовательных сезонов на совете директоров может быть поднят вопрос об исключении клуба-нарушителя из состава участников чемпионата.