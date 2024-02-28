Хоккеист "Динамо" Пакетт с большой долей вероятности сыграет в первом раунде плей-офф

Нападающий был внесен в список травмированных в начале февраля

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Обладатель Кубка Стэнли 2020 года канадский нападающий московского "Динамо" Седрик Пакетт может сыграть в серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с минским "Динамо". Об этом журналистам сообщил главный тренер московского "Динамо" Алексей Кудашов.

В начале февраля пресс-служба "Динамо" сообщила, что Пакетт внесен в список травмированных.

"Я думаю, что есть большая вероятность [увидеть Пакетта в серии], - сказал Кудашов. - Для меня неожиданно, что все затянулось. Я думал, что он раньше будет [готов]".

Нападающий 6 февраля пропустил матч против екатеринбургского "Автомобилиста" (5:3). В текущем сезоне Пакетт набрал 35 очков (22 шайбы + 13 передач) в 57 матчах. В своем последнем матче с ярославским "Локомотивом" 4 февраля (3:4 Б) форвард оформил самый быстрый хет-трик "Динамо" в КХЛ.

Первый матч серии до четырех побед между московским и минским "Динамо" пройдет 2 марта в столице России.