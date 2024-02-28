В Смоленске планируют построить первый в регионе фиджитал-центр

По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, в регионе есть запрос на занятия фиджитал-спортом

ТАСС, 28 февраля. Первый в Смоленской области фиджитал-центр для занятий гибридными спортивными дисциплинами планируют построить в областном центре в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)". Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам рабочей встречи губернатора Василия Анохина с министром спорта РФ Олегом Матыциным, которая состоялась в Москве.

"Мы видим, что у молодых смолян есть запрос на занятия фиджитал-спортом. Смоленская область готова стать одним из пилотных регионов страны, где будет активно развиваться фиджитал-движение с необходимой для этого инфраструктурой", - приводит пресс-служба слова Анохина.

Отмечается, что это будет спортивный объект нового поколения с единым пространством, где жители региона смогут заниматься гибридными дисциплинами, совмещающими классические и цифровые виды спорта. О сроках реализации проекта на данный момент не сообщается.

Губернатор и глава Минспорта также обсудили обустройство футбольного поля Смоленского государственного университета спорта и вопросы возведения крытого спортивного сооружения для зимних занятий спортшколы в Краснинском районе. "Видим интерес руководства региона к достижению высоких результатов в спортивной сфере. Безусловно, со своей стороны мы будем делать все возможное, чтобы оказывать помощь для реализации этих планов", - подчеркнул Матыцин.