FIG разрешила россиянам работать техническими делегатами на континентальных чемпионатах

Данное разрешение не будет касаться чемпионатов Европы

ТАСС, 28 февраля. Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) разрешил представителям России и Белоруссии работать техническими делегатами на континентальных первенствах, за исключением чемпионатов Европы. Об этом сообщает пресс-служба FIG.

"Исполком согласился разрешить членам технических комитетов России и Белоруссии выступать в качестве технических делегатов на континентальных чемпионатах, за исключением Европы, чтобы избежать любого конфликта интересов. Настоящее решение вступает в силу немедленно и применимо ко всем дисциплинам", - говорится в сообщении.

FIG разрешила российским и белорусским гимнастам выступать на турнирах под своей эгидой с 1 января 2024 года при условии получения специальных допусков, а также без флага и гимна своих стран. 8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов до Игр в Париже исключительно в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и необходимо будет дистанцироваться от национальных спортивных организаций.