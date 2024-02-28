28 февраля, 15:13
Летние олимпийские виды спорта

FIG разрешила россиянам работать техническими делегатами на континентальных чемпионатах

Данное разрешение не будет касаться чемпионатов Европы

ТАСС, 28 февраля. Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) разрешил представителям России и Белоруссии работать техническими делегатами на континентальных первенствах, за исключением чемпионатов Европы. Об этом сообщает пресс-служба FIG.

"Исполком согласился разрешить членам технических комитетов России и Белоруссии выступать в качестве технических делегатов на континентальных чемпионатах, за исключением Европы, чтобы избежать любого конфликта интересов. Настоящее решение вступает в силу немедленно и применимо ко всем дисциплинам", - говорится в сообщении.

FIG разрешила российским и белорусским гимнастам выступать на турнирах под своей эгидой с 1 января 2024 года при условии получения специальных допусков, а также без флага и гимна своих стран. 8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов до Игр в Париже исключительно в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и необходимо будет дистанцироваться от национальных спортивных организаций. 

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