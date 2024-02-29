Призеры Олимпиады высоко оценили организацию прыжков на лыжах с трамплина на Урале

В Нижнем Тагиле прошли три турнира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Серебряные призеры Олимпийских игр 2022 года Данил Садреев и Евгений Климов высоко оценили организацию соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина, которые проходили в Нижнем Тагиле. Об этом спортсмены заявили ТАСС после Кубка Медной горы.

"Организация трех стартов - Кубка "Металлинвест", Спартакиады сильнейших и Кубка Медной горы (все эти соревнования проходили в Нижнем Тагиле - прим. ТАСС) - была на высшем уровне. Большое спасибо судейской коллегии и тренерам", - отметил Садреев.

Климов также отметил хороший уровень организации соревнований и рассказал про уровень конкуренции. "Все классно, проходят соревнования, главное, что приходят зрители. Очень рады их видеть. Сейчас у меня основные соперники - Данил Садреев и Михаил Назаров, остальные тоже хорошо прыгают", - сказал Климов.

Кубок Медной горы проходил с 23 по 25 февраля на трамплинном комплексе горы Долгой в Нижнем Тагиле. В турнире на большом трамплине К-120 Садреев занял первое место, Климов - второе.