Путин направил приветствие участникам и организаторам турнира "Московские звезды ушу"

Президент отметил вклад спортсменов ушу в укрепление международного сотрудничества

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям девятого Международного турнира "Московские звезды ушу", отметив вклад спортсменов и наставников восточных единоборств в укрепление международного сотрудничества. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Отмечу, в России всегда был высок интерес к этому древнему, зрелищному виду восточных единоборств, к его богатой истории и философии. Мы по праву гордимся целой плеядой выдающихся спортсменов и талантливых наставников, их значимым вкладом в развитие и популяризацию ушу, в укрепление международного сотрудничества в этой сфере", - говорится в телеграмме.

Президент добавил, что сегодня Московский дворец ушу встречает сильнейших спортсменов из разных регионов нашей страны и многих зарубежных государств - блестящую команду опытных и молодых участников, которых отличает великолепная физическая подготовка.

Путин убежден, что нынешние соревнования станут запоминающимся событием, будут служить продвижению ценностей физической культуры, здорового и активного образа жизни.

Глава государства также пожелал участникам и гостям успехов и самых добрых впечатлений, выразив особые слова благодарности организаторам и всем, кто поддержал этот турнир.

Международные соревнования "Московские звезды ушу - 2024" проходят в Москве с 28 февраля по 5 марта в Московском дворце ушу. Турнир проводится ежегодно, участие в нем, как правило, принимают более 600 спортсменов из различных стран.