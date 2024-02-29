Коу заявил, что World Athletics будет отстранять участников "Олимпиады на стероидах"

Ранее американский миллиардер, основатель платежной системы PayPal Питер Тиль заявил о готовности профинансировать соревнования, на которых спортсменам будет разрешен допинг

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Спортсмены, которые примут участие в "Олимпийских играх на стероидах", будут отстранены Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом журналистам заявил глава World Athletics Себастьян Коу.

"У меня это не вызывает никаких чувств. Я могу сказать только одно: если кто-то, кто представляет традиции и философию нашего спорта, решит принять в них участие, то он будет отстранен и отстранен надолго. Сумасшествие творится и в других сферах, что поделаешь. Это не то, что заставит меня не спать по ночам", - сказал Коу.

Ранее американский миллиардер, основатель платежной системы PayPal Питер Тиль заявил о готовности профинансировать "Олимпийские игры на стероидах", на которых спортсменам будет разрешен допинг.