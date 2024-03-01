Международная федерация еще не решила, как российские яхтсмены получат нейтральный статус

Квалификационная к Олимпиаде регата "Последний шанс" пройдет 20-27 апреля во французском Йере

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Международная федерация парусного спорта (World Sailing) пока не выработала до конца механизм получения российскими и белорусскими спортсменами нейтрального статуса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе World Sailing.

25 января Международная федерация парусного спорта приняла решение допустить имеющих нейтральный статус российских и белорусских спортсменов до квалификации на Олимпиаду в Париже, которая пройдет в третьей декаде апреля.

"Мы еще не опубликовали процесс подачи заявки на получение нейтрального статуса", - ответил сотрудник пресс-службы World Sailing на вопрос, сколько российских яхтсменов уже подали заявки и изъявили желание стать нейтральными спортсменами.

Квалификационная регата "Последний шанс" пройдет 20-27 апреля во французском Йере. В соревнованиях примут участие спортсмены, которые еще не квалифицировались на Олимпиаду.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия, не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут, на Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.