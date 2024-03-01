Испытывающая боль в спине гимнастка Листунова выступит на чемпионате России

Спортсменке снизили нагрузки, отметила Валентина Родионенко

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова, из-за боли в спине тренирующаяся не в полную силу, выступит на мартовском чемпионате России в Сочи. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

"Листунова испытывает мышечные боли в поясничной области позвоночника, но травмы никакой нет, - сказала Родионенко. - Мы ей снизили нагрузки и пытаемся понять причины появившихся проблем, но врач говорит, что это крепатура (синдром отложенной мышечной боли - прим. ТАСС). Здоровье спортсменов - это самое важное сейчас, и как только они почувствуют недомогание, то сразу должны обращать на это внимание. Но даже речи не идет о том, что Листунова пропустит чемпионат России".

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет с 11 по 17 марта.

Листуновой 18 лет, на Олимпийских играх в Токио она завоевала золотую медаль в командных соревнованиях. Спортсменка является победительницей чемпионата Европы 2021 года в личном многоборье.