Теннисист Медведев рассказал, что хочет перестать спорить с болельщиками во время матчей

По словам первой ракетки России, это стало ему мешать во время игры

ДУБАЙ, 1 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев старается убрать споры с болельщиками во время матчей, поскольку это начало ему мешать. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Раньше помогало, а сейчас мешает. Особенно, когда я в негатив ухожу. Поэтому я постарался в этом году поставить себе цель и задачу - изменить это. Больше фокусироваться на себе, на теннисе. Так сказать, убирать весь этот шум извне", - сказал Медведев.

"Во втором круге в Дубае не получилось это (в первом сете Медведев постоянно обращался к тренерам - прим. ТАСС). Но это было связано только со мной. Когда я вышел на матч, я почему-то неважно себя чувствовал. Нервничал, не было концентрации. Из-за этого были ошибки, и из-за этого пошла нервозность против моей команды даже. И это нехорошо. Я очень хочу от всего этого избавиться и буду стараться", - добавил теннисист.

В четверг Медведев вышел в полуфинал турнира в Дубае, обыграв испанца Алехандро Давидович-Фокину (6:2, 6:3). Днем ранее после матча второго круга с итальянцем Лоренцо Сонего (3:6, 6:3, 6:3) россиянин рассказал, что очень нервничал во время игры.