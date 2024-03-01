Почти 400 человек приняли участие в первом чемпионате ДНР по киберспорту

Победители получили памятные награды, медали и кубки, а также право на присвоение спортивных разрядов

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Участие в первом чемпионате Луганской Народной Республики (ЛНР) по шести дисциплинам киберспорта принял 391 спортсмен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России.

Турнир прошел по четырем видам программ: Dota 2, Counter Strike 2, Tetris и Starcraft 2.

Победители получили памятные награды, медали и кубки, а также право на присвоение спортивных разрядов. К участию допускались жители ЛНР старше 14 лет, а для CS 2 - старше 16 лет. В середине февраля первый турнир по киберспорту прошел в Донецкой Народной Республике, соревнования прошли по шести дисциплинам.