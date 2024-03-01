Мостовой: отсутствие Промеса станет существенной потерей для "Спартака"

Таких игроков не заменить, считает бывший игрок столичной команды

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Отсутствие нидерландского нападающего Квинси Промеса в составе будет являться существенной потерей для московского футбольного клуба "Спартак". Такое мнение ТАСС высказал чемпион СССР в составе "Спартака" Александр Мостовой.

"Ясно, что это не критично, все-таки наш чемпионат, можно как-то вытянуть. Но потеря существенная, таких, как он, не заменить, - сказал Мостовой. - Тем более сейчас, когда "Спартак" хорошо выглядел на сборах. Скажется или нет на результатах "Спартака" - трудно сказать, все-таки, помимо Промеса, есть еще 25 человек. Но это наш чемпионат, может быть, ничего страшного".

"Хотя помню, когда он не играл несколько матчей, сразу была видна разница. Но когда любой мастер отсутствует, то, конечно, это влияет. Должен ли "Спартак" помогать Промесу? Этого я не знаю, не знаю, какие отношения у них, как происходит, это же длится уже на протяжении двух лет. Он играет в "Спартаке", живет у нас, но, с другой стороны, люди тоже говорят, что нужно жить по закону", - добавил Мостовой.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что Промес, находящийся в розыске по запросу Нидерландов, не смог вылететь со "Спартаком" в Санкт-Петербург, так как был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая. В прокуратуре Нидерландов сообщили ТАСС, что власти ОАЭ не информировали организацию о задержании Промеса. В консульстве Нидерландов в ОАЭ сообщили ТАСС, что посольство Нидерландов в Абу-Даби и консульство страны в Дубае не располагают информацией о местонахождении Промеса. Позднее в полиции Дубая подтвердили ТАСС, что игрок находится в полицейском участке.

Окружной суд Амстердама 14 февраля признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Обвинение требовало девятилетнего наказания для игрока. Сам Промес не присутствовал на заседании. Позднее форвард был объявлен в международный розыск. Адвокаты футболиста подали апелляцию на вынесенное решение в апелляционный суд Амстердама.

На стадии рассмотрения в апелляционном суде находится и другое дело в отношении Промеса - о нападении с ножом на двоюродного брата. Окружной суд Амстердама 19 июня 2023 года признал футболиста виновным, приговорил его к полутора годам тюрьмы и обязал выплатить компенсацию родственнику.